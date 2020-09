Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Bereits seit Montagmorgen (31. August) wurde eine 17-jährige Münsteranerin vermisst. Am heutigen Montag (7. September) kann die Polizei in einer Pressemitteilung Entwarnung geben: Die vermisste Valentina-Narcisa B. ist am Wochenende wohlauf angetroffen worden.

Die 17-jährige Münsteranerin startete am Montagmorgen (31. August) von der Steinfurter Straße in Richtung Wolbeck. Üblicherweise fährt sie mit dem Bus zur Schule. Dort kam sie jedoch nicht an.