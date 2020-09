Wie die Polizei berichtet, startete die 17-jährige Münsteranerin am Montagmorgen (31. August) von der Steinfurter Straße in Richtung Wolbeck. Üblicherweise fährt sie mit dem Bus zur Schule. Dort kam sie jedoch nicht an.

Valentina-Narcisa B. ist etwa 1,60 Meter groß, hat lange dunkelbraune Haare, braune Augen, trug weiße Puma-Schuhe und hatte einen Nike-Rucksack dabei.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Valentina-Narcisa B. machen? Foto: Polizei Münster

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.