Allwetterzoo beim Klimaschutz spitze

Der Allwetterzoo Münster ist eine der führenden zoologischen Einrichtungen in Deutschland, wenn es um das Thema Artenschutz geht. Was viele aber nicht wissen: Der Allwetterzoo ist auch vorbildlich im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung.

Die Stadt Münster hatte im März 2008 ihr städtisches Klimaschutzziel beschlossen, das die Reduzierung der CO-Emissionen um 40 Prozent bis zum laufenden Jahr 2020 und die Erhöhung des Anteils der regenerativen Energieträger auf 20 Prozent umfasst. „Ziele, die der Allwetterzoo bereits vor einigen Jahren erreicht hat“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „So war der Anteil regenerativer Energien 2014 bei 47 Prozent, was bereits vor sechs Jahren eine CO- Reduzierung von 52 Prozent bedeutete.“ Bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen erfülle der Allwetterzoo bereits seit mehreren Jahren Münsters Klimaschutzziele, freut sich die Zooführung. Man habe die Klimaschutzziele der Stadt Münster bereits 2014 erfüllt.

Und auch die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 werde man erheblich früher erreichen, gibt sich der technische Leiter Dirk Heese zuversichtlich.

„Mit gutem Beispiel vorangehen“

Auch beim Artenschutz müsse man stärker auf die durch den Klimawandel besonders bedrohten Arten eingehen. „Und da geht es nicht nur um den Eisbären“, sagt Dr. Simone Schehka , Geschäftsführerin des Allwetterzoos. „Der Zoo als Unternehmen muss, was Klimaschutz angeht, mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Wohle von Natur und Tier – und am Ende auch zum Wohle von uns Menschen.“

Das Management des Allwetterzoos gehe die Thematik auf mehreren Ebenen an. „Auch bei einem der brennendsten Themen unserer Zeit, dem Energiesparen, sind wir Vorreiter“, betont Dirk Heese. Eine weitere Besonderheit sei die Erstellung von Energieausweisen für Tierhäuser. Bei Entwicklung von Standards für diese Energieausweise sei man unter Zoologischen Gärten in Deutschland führend.

Nachhaltigkeit steht im Fokus

Um auch die neue Tropenhalle trotz ihres enormen Energiebedarfs so klimaneutral wie möglich betreiben zu können, sollen unter anderem die Wärmepumpen mittels Photovoltaik-Technik mit Strom versorgt werden. „Wärme, Strom, Wasseraufbereitung – wir werden unter anderem die Tropenhalle mittels Geothermie und Photovoltaik betreiben“, so Geschäftsführerin Dr. Simone Schehka. Nachhaltigkeit stehe auch hier im Fokus.