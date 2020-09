Gegen zwei Uhr war der Mann mit einem Verwandten zu Fuß im Bereich Bernhard-Ernst-Straße/Am Mittelhafen unterwegs. Dort gerieten die beiden offenbar mit einer Personengruppe in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Zumindest einer der Beteiligten zog ein Messer und verletzte den 42-Jährigen lebensgefährlich. Die Täter flüchteten unerkannt zu Fuß. Nach einer Notoperation im Krankenhaus schwebt der Mann aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise an die Polizei Münster unter 27 50.