Die Neubesetzung des Kreissynodalvorstandes sowie sämtlicher Gremien und Ausschüsse stand im Mittelpunkt der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Münster, die jetzt zum ersten Mal unter der Leitung des neuen Superintendenten Holger Erdmann in der Mensa am Ring tagte. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen konnten keine Gäste teilnehmen. In seiner Begrüßung der rund 90 Synodenmitglieder übersandte Erdmann die Grüße von Stadtdechant Jörg Hagemann von der katholischen Kirche .

In das leitende Gremium des Kirchenkreises, den Kreissynodalvorstand, wurde Pfarrer Dr. Oliver Kösters, Pfarrer der Kirchengemeinde Havixbeck, als Assessor gewählt. Zu den Aufgaben des Assessors gehört unter anderem die Stellvertretung des Superintendenten. Weiterhin gehören zum neuen Leitungsgremium Pfarrer Dr. Christian Plate (Skriba), Wolfgang Barenhoff, Corinna Tyrell, Bjarne Thorwesten, Vera Powilleit und Frank-Michael Wilp. Stellvertretende Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sind Pfarrerin Silke Niemeyer (stellvertretende Assessorin), Pfarrer Cornelius Bury (stellvertretender Skriba), Prof. Dr. Elke Donath, Hans Heinrich Hammermeister, Helmut Poguntke, Stephan Degen und Edmund Dunkel.

Knapp 200 Personen wurden unter Moderation des Nominierungsausschuss-Vorsitzenden Thomas Groll in kirchliche Ämter und Gremien gewählt. Ständige Ausschüsse mit Themen wie Kirchenmusik, Gottesdienst und Verkündigung, interreligiöser Dialog, Jugend- und Bildung, Ökumene, Gesellschaftliche Verantwortung oder Ehrenamt begleiten die Arbeit der Fachbereiche. Oberkirchenrätin Katrin Göckenjan-Wessel, die als Ortsdezernentin der Evangelischen Kirche von Westfalen für Münster an der Synode teilnahm, lobte das verzweigte Netzwerk an Positionen im Wahltableau.

Der Vorsitzende des Strukturausschusses, Pfarrer Dr. Jens Dechow, stellte einen zentralen Baustein für die Weiterentwicklung des Kirchenkreises Münster vor. Die Präsentation eines Magazins, das eine veränderte evangelische Kirche des Jahres 2030 beschreibt, bildete den Auftakt eines Debattenprozesses, der auf einen ersten grundlegenden Strukturbeschluss in der Sommersynode 2021 zielt.