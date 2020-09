Münster -

Die „Stadtzwerge“ haben ihre Tagespflegestelle bezogen. In den Räumen an der Schorlemerstraße, die in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes betrieben werden, finden bereits seit März sechs Kinder im Alter von ein bis drei Jahren täglich eine gut behütete Unterkunft, während die Eltern arbeiten.