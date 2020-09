Live-Hörspiel unterm Sternenhimmel

Das Ensemble um Schauspieler Christoph Tiemann hat für " Sherlock , John & Mycroft" die Conan-Doyle Original-Geschichten "Der zweite Fleck" und "Die tanzenden Männchen" zu einem rund zweistündigen Live-Hörspiel neu verwoben. In diesem zweiten Programm der Sherlock-Reihe erfahren die Zuschauer nicht nur, wie es mit der ungewöhnlichsten Wohngemeinschaft Londons weitergeht, sondern lernen darüber hinaus auch Sherlocks Bruder kennen. Mycroft Holmes stellt die Genialität seines kleinen Bruders sogar noch in den Schatten.

In den herrschaftlichen Räumen des verschwiegenen Diogenes Club, Mycrofts zweitem Zuhause, lauern zahlreiche Geheimnisse - Sherlock Holmes muss für seinen großen Bruder einen Spion aufspüren, bevor ein Krieg über Europa hereinbricht und aufklären, wieso eine junge Dame angesichts harmloser Zeichnungen in blanke Panik gerät. Eine szenisch abgestimmte Bild-Projektion entführt das Publikum auch visuell in das London der viktorianischen Zeit; die improvisierte Live-Musik unterstreicht die Stimmung.

Klares Rezept

Ein Ensemble wandlungsfähiger Sprecher und Sprecherinnen, Live-Musik und sorgfältig ausgewählte, auf die Handlung abgestimmte Bilder - das ist das Rezept, mit dem das Theater "ex libris" Literatur als Live-Hörspiele auf die Bühne bringt. Die Abenteuer des Sherlock Holmes, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, Der kleine Prinz und die drei ??? - den Figuren aus diesen Geschichten hat das Theater schon neues Leben eingehaucht. Bereits seit zehn Jahren verwandelt das Ensemble unter der Leitung des Schauspielers und Kabarettisten Christoph Tiemann Bücher in ein akustisches Theater.

Eintritt: 14 Euro (10 Euro ermäßigt) Begrenztes Platzangebot. Vorverkauf/Reservierung empfohlen. Telefon 0251 591-6050 (Servicezeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr, Mo-Do 14-15.30 Uhr).

Ort: Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Str. 285, 48161 Münster

Parken: Kostenpflichtige Parklätze (4 Euro) vorhanden. Kostenlose Parkplätze stehen in der Nähe, z.B. am Mühlenhof-Freilichtmuseum, zur Verfügung.