Von Freitag (11. September) bis voraussichtlich Montagmorgen (14. September) bleibt die Mondstraße auf Höhe des Pleistermühlenwegs voll gesperrt. Die Sperrung beginnt um 19 Uhr und soll am Montag um 5 Uhr behoben sein. Die Sperrung wirkt sich laut einer Mitteilung der Stadtwerke sowohl auf den Auto- als auch den Rad- und Fußverkehr aus. Die Freigabe der Mondstraße erfolgt abhängig vom Fortschritt der Arbeiten, spätestens am Montagmorgen.

Auf die Sperrung wird großräumig an der Warendorfer Straße, Umgehungsstraße und Wolbecker Straße hingewiesen. Aus Richtung Wolbecker Straße sind die Parkplätze des Marktcenters an der Kreuzung von Pleistermühlenweg und Mondstraße während der Sperrung weiterhin erreichbar.

Die Fußgängerbrücke zwischen Zum Guten Hirten und Pleistermühlenweg bleibt während der Bauzeit offen. Radfahrerinnen und Fußgänger werden am PLeistermühlenweg über den Birkenweg und An der Konradkirche am Baufeld vorbeigeführt.

Umleitungen für Linien 11 und N84

Auch für den Busverkehr gibt es Umleitungen. Die Busse der Linien 11 und N84 können in dieser Zeit die Haltestellen Erikaweg/WDR, An der Konradkirche, Adlerhorst und Tannenhof nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle, an der die Busse auch enden und starten, richten die Stadtwerke im Haus-Kleve-Weg kurz vor der Einmündung in die Mondstraße ein.

Stadtnetze Münster führt an dem Wochenende bereits die zweite Spülbohrung unterhalb der Umgehungsstraße durch und zieht Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Wärme und Internet zwischen Zum Guten Hirten und dem Pleistermühlenweg ein. Die Verlegung der Leitungen wurde aufgrund des Ausbaus der Umgehungsstraße notwendig. Stadtnetze Münster bittet um Verständnis für die Einschränkungen.