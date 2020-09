Bei Erdarbeiten am Hessenweg ist es am Dienstagmittag zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Münster ist ein zuvor verborgendes und bislang noch unbekanntes Kampfmittel explodiert. Personen sind dabei laut einem Sprecher der Feuerwehr nicht zu Schaden gekommen. Es ist ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe entstanden.

Das Kampfmittel ist bei Fräsarbeiten auf der Höhe der Hausnummer 101 am Hessenweg explodiert. Wegen der Nähe zu einem Gaslager war die Lage für die Feuerwehr zunächst sehr unübersichtlich. Das Lager ist von der Explosion jedoch nicht betroffen, so der Pressesprecher.

Kampfmittelräumdienst in Münster im Einsatz

Zunächst waren ein Löschzug und der Rettungsdienst vor Ort, jetzt ist nach Angaben der Feuerwehr der Kampfmittelbeseitigungsdienst unterwegs zum Unglücksort. Der Kampfmittelräumdienst wird untersuchen, um welches Kampfmittel es sich handelt.