Bei einem Unfall an der Kreuzung Bült/Alter Fischmarkt wurde am Dienstagnachmittag (15.55 Uhr) ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt. Die Zehnjährige lief nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei Rot über die Straße Bült in Richtung Hörster Straße.

Dabei habe sie nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 41-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und prallte mit der Zehnjährigen zusammen. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizisten sperrten die Kreuzung für die Unfallaufnahme zeitweise komplett.