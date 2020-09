Polizisten haben am Dienstagmorgen (8.September) gegen 8.30 Uhr auf dem Rastplatz "Plugger Heide" an der Autobahn 1 bei Münster einen Sattelzug gestoppt, der mit einem circa 25 Tonnen schweren Betonteil beladen war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Münster.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Antriebsachse des Fahrzeugs um 50 Prozent überladen war. Das Betonteil war zudem im hinteren Bereich auf einem senkrecht stehenden Kantholz aufgebockt. Wäre dieses während der Fahrt umgefallen oder das Betonteil von dieser "Stütze" gerutscht, hätte es fatale Folgen haben können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Foto: Polizei Münster

Außerdem ragten nach hinten aus dem Betonteil zwei Spitzen der Stahlarmierung heraus, die im Falle eines Unfalls zu schweren Verletzungen hätten führen können.

Dem 65-jährigen deutschen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer, den Verlader und den Fahrzeughalter erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.