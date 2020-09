Anlässlich der Kommunalwahl am Sonntag (13. September) präsentieren die Stadtbücherei Münster und das Amt für Gleichstellung der Stadt die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“. Über 60 Jahre ist es her, dass vier Frauen Geschichte geschrieben haben. Vor allem ihnen – Helene Weber , Elisabeth Selbert, Frieda Nadig und Helene Wessel – ist es zu verdanken, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 3 klar und unmissverständlich formuliert: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“.

Die Arbeit an dieser Vision aber hält noch immer an – denn der Alltag zeigt, dass der Gesetzestext längst nicht überall Realität ist, heißt es in einer Ankündigung. Auch im Rat der Stadt Münster sind Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert.

Noch bis Samstag in der Stadtbücherei

Hindernisse, Herausforderungen und Weiterentwicklungen der Gleichberechtigung sowie Porträts von Frauen, die sich für die Gleichstellung einsetzen, zeigt die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Ausstellung. Zu sehen ist sie noch bis Samstag (12. September) in den Räumen der Stadtbücherei am Alten Steinweg.

Begleitend werden für Gruppen Vorführungen und Diskussionsrunden zum Film „Sternstunde ihres Lebens“ angeboten. Die Fernsehproduktion zeigt die Entstehungsgeschichte des Artikels 3 des Grundgesetzes. Ergänzend präsentiert die Stadtbücherei eine breite Auswahl an Medien. Zu den Themen Gleichstellung und Wahlrecht sowie zum Grundgesetz stehen Bücher, Filme und mehr zur Ausleihe bereit.