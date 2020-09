Bei der Explosion der 75-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag auf einer Baustelle der Westfalen AG am Hessenweg war das Glück gleich mehrfach herausgefordert, dass die Detonation so glimpflich ausging. Es war nicht nur ein glück­licher Umstand, dass das benachbarte Tanklager zu keiner Zeit gefährdet gewesen sei, wie die Westfalen AG in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, befand sich die Bombe nicht im Erdreich der Baustelle und war auch bei der Kampfmittelsuche vor Beginn der Arbeiten nicht übersehen worden.

Der Blindgänger steckte vielmehr in einem Erdhaufen, der für Verdichtungsarbeiten an die Baustelle geliefert wurde. Riesenglück hatten damit nicht nur die Bauarbeiter, die die Verdichtungsarbeiten ausführten, sondern auch der Fahrer, der mit der Bombe auf der Ladefläche unterwegs war, sowie alle, die – etwa auf den ­Straßen – in die Nähe des Lkw gekommen waren.

Woher genau das Erdreich mit der Bombe angeliefert wurde, werde jetzt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geklärt, sagte ein ­Sprecher der Westfalen AG.

Relativ geringer Schaden

Ein glücklicher Zufall sei es außerdem noch gewesen, dass der Sprengkörper explodierte, als er bereits einen Meter mit Erde bedeckt gewesen sei, so der Sprecher weiter: „Erstaunlicherweise ist der Schaden relativ gering geblieben.“ Nach Angaben der Stadtverwaltung ist in Münster zuvor noch nie ein Blindgänger explodiert. Alle Baugrundstücke im Stadt­gebiet würden grundsätzlich vom Kampfmittelräumdienst untersucht, betonte eine Sprecherin der Stadt.