Das fünfte B-Side-Festival wird in vielerlei Hinsicht ganz anders als gewohnt. Aus dem Festival, das sich für gewöhnlich an einem Wochenende vielerorts gleichzeitig in den umliegenden Quartieren abspielt und viele Menschen in einem regen Treiben versammelt, hat sich in den vergangenen Monaten das Format der Kulturtage entwickelt.

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurde das Konzept von Grund auf angepasst: Vom heutigen Freitag bis zum 20. September (Sonntag) veranstaltet der Verein B-Side Kultur über mehrere Tage räumlich und zeitlich voneinander getrennt eine Reihe einzelner Programmpunkte.

Einerseits werden diverse Programmpunkte im digitalen Raum präsentiert, andererseits finden einige ausgewählte Programmpunkte „analog“ und auf Distanz statt, teilweise im kleinen Kreis oder mit begrenztem Publikum unter freiem Himmel, kündigen die Organisatoren an.

Unverändert sei es hingegen das Ziel des B-Side-Festivals, kulturelle Freiräume und eine Bühne für Kunst, Kultur und Bildungsangebote zu schaffen. Unter dem Motto „Einquartiert“ und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern, Kulturschaffenden und Initiativen sei ein gemeinnütziges Programm entstanden, das die außerordentlichen Bedingungen und eingeschränkten Möglichkeiten berücksichtige und dabei möglichst freie Zugänglichkeit und Einladungen zur Teilhabe biete, heißt es weiter.

Das Programm kann sich aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens deshalb auch kurzfristig verändern; einzelne Programmpunkte unter freiem Himmel sind zudem naturgemäß wetteranfällig. Das Programm soll dennoch allen zugänglich sein, der Eintritt zu den Terminen ist grundsätzlich frei und die Teilnahme kostenlos.

Um das Festival realisieren zu können, hoffen und zählen die Organisator:innen auf Spenden der Besucher. Weitere Infos, Programm und Anmeldung gibt es im Internet.