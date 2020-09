Weihnachtsmärkte in Münster sollen stattfinden

Trotz Corona-Pandemie: Münster soll im kommenden Advent seine Weihnachtsmärkte bekommen. Stadtverwaltung und die Veranstalter der sechs Weihnachtsmärkte in der Innenstadt halten an dem gemeinsamen Ziel fest, den Budenzauber am 25. November zu eröffnen. Dabei werde es stark veränderte Rahmensetzungen geben, teilt Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer das Ergebnis des zweiten Runden Tisches mit.

Die Veranstalter arbeiten an einem Konzept, das den gebotenen Infektionsschutz angemessen berücksichtigt. Die Lösung: Die Stadt reduziert das Angebot und stellt deutlich mehr Flächen in den bislang nicht genutzten Bereichen zur Verfügung. So soll das hohe Besucheraufkommen entzerrt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird Pflicht sein.

Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt

Für die Verzehrstände werden einheitliche Vorgaben erarbeitet. Das Konzept soll kommende Woche stehen und mit dem NRW-Gesundheitsministerium besprochen werden. „Die Zeit drängt. Wir müssen jetzt zu raschen Entscheidungen kommen“, sagt Heuer.