Ab Mittwoch (16. September) fahren die Linien 11, 12, 13, 22 und N80 eine Umleitung an der Hüfferstraße. Die Umleitungen gelten ab Mittwochmorgen um 7 Uhr und sollen bis voraussichtlich 2. Oktober (Freitag) gelten, teilen die Stadtwerke mit. Der Grund für die Umleitungen ist eine Baustelle, für die die Hüfferstraße als Einbahnstraße geführt wird.

Zwischen den Haltestellen Hüfferstiftung und Picassomuseum fahren die Busse in Fahrtrichtung Innenstadt über Himmelreich- und Adenauerallee sowie Aegidiistraße auf dem Linienweg der Linie 14.

Haltestellen können nicht angefahren werden

Die Linien können die Haltestellen Landgericht/Schlossplatz Süd und Krummer Timpen nicht anfahren, am Aegidiimarkt halten sie am Bussteig C auf der Aegidiistraße. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke ihren Fahrgästen die Haltestellen Hüfferstiftung oder Zentralfriedhof (für Landgericht) und Aegidiimarkt (für Krummer Timpen). In Fahrtrichtung Coesfelder Kreuz fahren die Busse wie gewohnt.