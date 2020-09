Den Betroffenen ein Angebot machen, einen schönen Mittag verbringen, kurz auf andere Gedanken kommen. Das war das Ziel der Einladung zum Tagesaufenthalt am Alberloher Weg am Tag der Wohnungslosen. Bundesweit soll dieser Mitbürger und Politik vor allem auf die Situation der Menschen in Not aufmerksam machen. Das größte Problem: Mangelnder bezahlbarer Wohnraum, sagt Thomas Mühlbauer von der Bischof-Hermann-Stiftung, die den Tagesaufenthalt am Alberloher Weg in Kooperation mit der Alexianer Misericordia GmbH und dem Sozialdienst Katholischer Frauen betreut.

Das künstlerische Programm des Artisten Daniel Lorenz hat die Bürgerstiftung gesponsert, die Softdrinks lieferte Flaschenpost. Auch ein kostenloses Mittagessen erwartete die Besucher – finanziert von den Alexianern. „Sonst gibt es hier täglich ein kostenloses Frühstück und Mittagessen für einen obligatorischen Euro“, erläutert Mühlbauer.

Seit Beginn März gibt es die Anlaufstelle am Albersloher Weg. Wie es aber im Herbst weiter geht, sei noch unklar: „Die und die Organisatoren fordern eine Lösung für den Winter.“ Idealerweise ein festes Gebäude.