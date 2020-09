Nach der Absage eines Infoabends der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Münster – der Grund waren Drohschreiben – haben die Worte des Präsidenten besonderes Gewicht: Uwe Becker warnte beim Besuch in Münster vor einem massiven Anstieg des Antisemitismus während der Coronazeit: „Mit dem Virus verbreitet sich der Antisemitismus in all seinen Schattierungen.