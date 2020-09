Unzählige Festivals und Konzerte können wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Verein B-Side Kultur hat sich schon in den vergangen Jahren, als es um den Erhalt ihres Zentrums am Hafen ging, gegenüber den Behörden kämpferisch gezeigt. Jetzt ließ sich der Verein auch vom Virus nicht unterkriegen und eröffnete an der Rampe am Mittelhafen am Freitagabend das fünfte „B-Side-Festival“.

Statt wie in den vergangenen Jahren wird es das Programm mit über 100 Konzerten, Ausstellungen und Workshops nicht an einem Wochenende, sondern an zehn Tagen bis zum 20. September geben. Coronabedingtentschied sich der Verein dafür, die Veranstaltungen zum Teil digital zu organisieren. Analoge Programmpunkte finden mit maximal 150 Personen und mit ausreichend Sicherheitsabstand statt. Hierzu muss man sich zudem vorab online anmelden.

Simon Mertens und Ben-Paul Neßeler haben neben etwa 70 weiteren ehrenamtlichen Helfern das Festival auf die Beine gestellt und sind trotz der Beschränkungen zuversichtlich: „Seit man sich am Dienstag im Internet anmelden konnte, sind schon jetzt mehrere Events voll belegt.“

Die Pandemie hat viele Kulturschaffende hart getroffen. „Wir freuen uns daher, dass sie Möglichkeit bekommen, endlich wieder aufzutreten. Die Einschränkungen haben auch positive Auswirkungen: Dadurch, dass wir das Festival auf zehn Tage strecken mussten, gibt es mehr Zeit für die einzelnen Künstler, und ihre Programmpunkte gewinnen so an Wert“, zeigt sich Neßeler optimistisch.

Das Motto des diesjährigen Festivals lautet „Einquartiert“. Dabei handle es sich aber nicht nur um eine Anspielung darauf, dass die Besucher das Programm teilweise alleine von zu Hause verfolgen. Das Festival habe am Hafen nun endlich ein dauerhaftes Quartier gefunden. Auch bei den Besuchern scheint das alternative Konzept gut anzukommen.