In den Jubel mischt sich Enttäuschung - CDU gibt sich kämpferisch

Am Ende hört sich der Jubel der CDU-Wahlkämpfer im Rathausfestsaal euphorischer an, als vielen zumute war. „Ich hoffe, wir gewinnen die Stichwahl“, sagt die münsterische CDU-Bundestagsabgeordnete Sybille Benning gegen Ende des langen Wahlabends.

Andere klingen zuversichtlicher: „Ich bin zufrieden, das ist ein sehr gutes Ergebnis für Markus Lewe , wir gehen gestärkt in die Stichwahl“, bilanziert der CDU-Kreisvorsitzende Hendrik Grau als das Endergebnis so gut wie feststeht. Er selbst hat den direkten Sprung in den Rat nicht geschafft, sein Innenstadt-Bezirk Schloss ging an die Grünen. Anders CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Weber : Er hat mit deutlichem Vorsprung seinen Wahlkreis in Amelsbüren geholt, strahlt und meint zum Gesamtergebnis: „Das Ergebnis von Markus Lewe zeigt das Potenzial für die CDU .“ Aussagen über potenzielle Koalitionen im neuen Rat werde die CDU „vor der Stichwahl nicht treffen“.

Landtagsabgeordneter enttäuscht vom Abschneiden der CDU in Münster

Ab dem frühen Abend hatten sich die Anhänger und Kandidaten der CDU im Stadtcafé am Stadthaus 1 getroffen. CDU-Landtagsabgeordneter Dr. Stefan Nacke macht keinen Hehl daraus, dass er das Abschneiden der CDU in Münster insgesamt „enttäuschend“ findet. Die CDU habe in den vergangenen Jahren eine sehr grüne Politik gemacht, was aber vom Wähler nicht honoriert werde: „Der Trend ist ein anderer.“ Ex-CDU-Kreisvorsitzender Josef Rickfelder sagt, dass es nun zu einer Stichwahl komme, sei für ihn „keine Überraschung“. Für ihn ist es „sehr bemerkenswert, wie sehr sich die Ergebnisse in der Innenstadt und den Außenstadtteilen unterscheiden“.

Die Wahl in Münster in Bildern 1/36 Oberbürgermeister Markus Lewe wird im Ratshausfestsaal gefeiert. Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Lewe wurde mit Applaus bei der Wahl-Party empfangen Foto: Oliver Werner

Peter Todeskino (Grüne) im Interview Foto: Matthias Ahlke

Händeschütteln? In Corona-Zeiten undenkbar. Die beiden Stichwahlkandidaten nutzen die Ellenbogen. Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidatin Helene Goldbeck Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidat Tim Pasch Foto: Oliver Werner

Jubel bei CDU-Anhängern Foto: Matthias Ahlke

Wahl: Foto: Oliver Werner

Christoph Strässer (SPD) Foto: Oliver Werner

Jochen Temme moderierte im Rathaus. Foto: Matthias Ahlke

Robert von Olberg (SPD) Foto: Oliver Werner

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Foto: Oliver Werner

SPD-OB-Kandidat Dr. Michael Jung Foto: Oliver Werner

Jochen Temme Foto: Oliver Werner

Jung zeigt sich nach den Ergebnissen enttäuscht - und bekommt dennoch Applaus. Foto: Oliver Werner

Bürger versammeln sich vor dem Rathaus Foto: Matthias Ahlke

Gerhard Joksch schwenkt die Grünen Fahne Foto: Matthias Ahlke

Grünen Wahlparty im Floyd Foto: Matthias Ahlke

Jubel bei den ersten Hochrechnungen bei den Grünen Foto: Matthias Ahlke

Gedämpfte Stimmung bei der Wahlparty der SPD - Bundesministerin Svenja Schulz und ihr Mann André Arcais (M.) Foto: Matthias Ahlke

Kommunalwahl 2020 - Dr. Michael Jung OB-Kandidat gibt seine Niederlage im Rathaus-Festsaal bekannt Foto: Matthias Ahlke

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Grünen-OB-Kandidat Peter Todeskino Foto: Oliver Werner

Gute Stimmung bei den Grünen Foto: Oliver Werner

Josefine Paul (Grüne) Foto: Oliver Werner

Dr. Georgios Tsakalidis (Münster Liste) Foto: Oliver Werner

Blick in den Rathausfestsaal Foto: Oliver Werner

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

In letzteren hat die CDU deutlich besser abgeschnitten als im Zentrum. Zum Beispiel Angela Stähler, die ihr Ratsmandat in Roxel verteidigt hat – aber eigentlich, wie sie sagt, für die CDU insgesamt „ein besseres Ergebnis erwartet“ hatte. Meik Bruns, neuer in Nienberge gewählter CDU-Ratsherr, nimmt das Ergebnis sportlich: „Dann packen wir es eben in der Stichwahl“, sagt er und sieht es ähnlich wie Simone Wendland: „Ich bin entspannt, was die Stichwahl angeht“, sagt sie. Auch Markus Lewe sagte vor seinen Anhängern, sich „null Sorgen“ mit Blick auf den übernächsten Sonntag zu machen.

An den Stehtischen im Stadtcafé ist aber auch der Frust greifbar. Beim Blick auf die Ergebnis-Diagramme stöhnt einer: „Das haben wir nicht verdient.“