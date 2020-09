Die Grünen in Münster sind überrascht vom „grandiosen“ Erfolg

Noch bevor am Sonntagabend die ersten Stimmen ausgezählt sind, hatten die Grünen in einem Punkt schon gewonnen: Im Café Floyd, Treffpunkt der Partei am Sonntagabend, war Grün auch optisch die Frage der Stunde: Grüne Kleidung für alle, grüne Deko bis zu EU-Flaggen – und ein Jubelfoto auf dem Domplatz wird schon geknipst, lange bevor das Ergebnis der Wahlen feststeht.

Für den Ratsherrn Christoph Kattentidt , der auch das Direktmandat in seinem Wahlkreis Geist gewonnen hat, eine „Sensation. Wir sind auf Augenhöhe mit der CDU “, sagt Kattentidt – und sieht in dem Wählervotum eine „sehr große Herausforderung“, nun die entsprechende Verantwortung für die politischen Ziele zu tragen.

Diese, also die Themen der Grünen, seien „hundertprozentig richtig gewählt“, sagt der bisherige Fraktionsvorsitzende Otto Reiners, und Maria Klein-Schmeink, münsterische Bundestagsabgeordnete der Grünen, die sich als Kandidatin vor fünf Jahren noch gegen Markus Lewe schon im ersten Wahlgang geschlagen geben musste, freut sich jetzt über den Erfolg von Peter Todeskino : „Grandios, dass er es entgegen der Erwartungen in die Stichwahl geschafft hat“, sagt sie. Matthias Peck, grüner Umweltdezernent der Stadt, gibt sich staatsmännisch: „Ich freue mich über die gelebte Demokratie“, sagt er mit einem breiten Lächeln. Die münsterische grüne NRW-Landtagsabgeordnete Josefine Paul freut sich auch über „das überragende Ergebnis“ der Grünen in ganz NRW: „Das ist das Ergebnis von guter Arbeit“, sagt sie.

Ratsfraktions-Treffen der Grünen am Montag

Im Rathausfestsaal steht am Abend auch Hery Klas, wortgewaltiger langjähriger ehemaliger grüner Fraktionschef. Er grinst und bilanziert: „Ist doch nicht schlecht, wenn die Erben ihre Sache gut machen.“ Und Spitzenkandidat Peter Todeskino, der in zwei Wochen in die Stichwahl zieht, eilt gegen 22 Uhr schnellen Schrittes zur Wahlparty ins Café Floyd. „Jetzt ist es Zeit, mit einem Bier anzustoßen.“

Wie es nun für die Grünen im Rat konkret weitergeht, darüber will an diesem Abend noch keiner reden. Am Montag will sich die Ratsfraktion zur ersten Sitzung treffen.