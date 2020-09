Nach Wasserrohrbruch: Dingbänger Weg gesperrt

Noch in der Nacht wurde laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Münster mit der Behebung des Schadens begonnen.

In einer ersten Einschätzung geht der Netzbetreiber "Stadtnetze Münster " davon aus, dass der Dingbängerweg dafür zwischen Mecklenbecker Straße und Weseler Straße mehrere Tage gesperrt bleiben muss. Von der Weseler Straße aus kann dieser bis Brockmannstraße befahren werden.

Die "Stadtnetze Münster" empfehlen, über die Fritz-Stricker-Straße auszuweichen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle voraussichtlich während der Arbeiten passieren. Grund für die längere Sperrung sind mögliche Unterspülungen der Straße durch das ausgetretene Wasser.

Verkehr wird umgeleitet

Aktuell haben rund 100 Haushalte im Bereich der Bruchstelle kein Wasser. "Stadtnetze Münster" stellt die Versorgung für diese Anwohner so schnell wie möglich wieder her, heißt es weiter in der Mitteilung. Demnach wird bereits voraussichtlich am Montagmorgen die Wasserversorgung wiederhergestellt sein.

Der Autoverkehr wird derzeit umgeleitet, die Busse der Stadtwerke müssen die Baustelle ab Betriebsbeginn am Montag (14. September) umfahren - betroffen davon sind die Linien 10, 19 und N83.

Die aktuelle Umleitungsführung erfahren Fahrgäste unter www.stadtwerke-muenster/verkehrslage .