Für die geplante Kampfmittelentschärfung und die Evakuierung des Stadtteils Mauritz ist am Sonntag (20. September) auch der Autoverkehr ab 8 Uhr morgens betroffen. Laut einer Mitteilung der Stadt sind keine Fahrten in den Stadtteil mehr möglich, sondern nur aus dem Stadtteil heraus. Auch die am Ostbad - das während der Evakuierung geschlossen wird - parkenden Wohnmobile müssen ihren Standort verlassen. Umleitungen werden eingerichtet.

Diese Straßen in Münster werden gesperrt

Ab dem Dortmund-Ems-Kanal bis zur Eisenbahnstraße sind an diesem Sonntag sämtliche Seitenstraßen der Wolbecker Straße gesperrt, die in Richtung Warendorfer Straße führen. Auf dem Straßenzug Bohlweg/Ostmarkstraße werden ebenfalls sämtliche in Richtung Warendorfer Straße führenden Seitenstraßen gesperrt.

Zusätzlich wird die Warendorfer Straße im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Freiherr-vom-Stein-Platz und im Kreuzungsbereich Warendorfer Straße / Schifffahrter Damm gesperrt. Dies gilt auch für den großen Parkplatz Höhe Warendorfer Straße/Schifffahrter Damm (ehemals Guttermann); er muss zudem geräumt werden.

Mehrere Parkplätze werden gesperrt

Der kleine Parkplatz vor dem Bäcker, Drogeriemarkt, Lieferservice am Schifffahrter Damm/Warendorfer Straße wird gesperrt und ist nicht erreichbar. Der Parkplatz zwischen Friedrichstraße und Eisenbahnstraße am Paul-Gerhardt-Haus muss geräumt werden und ist ebenfalls nicht nutzbar. Die Friedrichstraße ist nicht befahrbar.

Die Straßenzüge Propsteistraße, Niesertstraße, Kapitelstraße, Prozessionsweg, Admiral-Scheer-Straße, Otto-Weddigen-Straße und Gorch-Fock-Straße können nur über die Skagerrakstraße befahren werden. Die Straße Zum Guten Hirten wird hinter der Von-Manger-Straße gesperrt. Die Manfred-von-Richthofen-Straße wird in Höhe der Kanalbrücke gesperrt.

Stadt richtet Umleitungen ein

Der Verkehr kann am Sonntag, 20. September, den gesperrten Bereich über die Wolbecker Straße, Eisenbahnstraße und die Straßenzüge Bohlweg/Ostmarkstraße/Schifffahrter Damm/Warendorfer Straße in beiden Fahrtrichtungen umfahren.