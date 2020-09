Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist über das Wochenende stark angestiegen. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, hat es von Freitag bis zum heutigen Montag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet auf 973 gestiegen.

Vier weitere Menschen haben die Infektion mit dem Virus wieder überstanden. Insgesamt sind in Münster nun 923 Personen wieder genesen. Damit gelten aktuell 37 Münsteraner als infiziert, am Freitag waren es noch 26. In der vergangenen Wochen war die Zahl der Corona-Infizierten stetig gesunken.

Unverändert ist weiter die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.