"Die Heimat Münster aktiv abbilden, unsere Stadt weltoffen und wertschätzend präsentieren.“ So lautet das Motto des ersten Foto- und Videowettbewerbs für junge Menschen, ausgelobt vom Stadtheimatbund.

Bei der Preisverleihung am Sonntag zum Auftakt der 42. Münsterschen Kultur- und Heimattage im Garten des historischen Torhauses lobte die Heimatbund-Vorsitzende Ursula Warnke die Kreativität der jungen Künstler: „Die zahlreichen und hochwertigen Einsendungen zeigen einen spannenden Blick auf Münster, ein buntes Kaleidoskop von Bildern abseits der gewohnten Darstellungen.“

Für Stadtheimatpfleger Heinz Heidbrink ist die Aktion eine „gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche für ihre Heimat zu begeistern“. Herausgekommen seien neue Aspekte, die das Profil der Stadt Münster bereicherten.

Platz eins in der Altersklasse bis 14 Jahren holte sich Rosa Knickenberg (14) mit ihrem Motiv „Aaseekugeln im Sonnenuntergang“. Für Jurymitglied Dr. Markus Köster , Leiter des LWL-Medienzentrums, ein „stimmungsvoll-emotionales Bild mit hohem Identifikationseffekt“.

Gleich zwei Preise heimste sich der 20-jährige Fynn Gräbe ein. Seine Bilder von der Haverkamp-Industriekulisse und dem klassischen Fahrrad-Münstermotiv vor der Silhouette des Stadthafens beeindruckten das Preisgericht. Adrian Klein sicherte sich mit einem Luftbild mit Aasee, LVM-Architektur, Wasserturm und Berg Fidel den dritten Preis in der Altersgruppe bis 21 Jahren. „Der Aasee im Bildanschnitt ist pfiffig, die Wolken erscheinen dramatisiert und das Farbspiel hat etwas“, so Köster.

Die 21-jährige Soary Stephan-Robert schließlich gefiel mit einem kleinen Video. Gezeigt werden Szenen vom Wochenmarkt und Aktionstreffen der „Fridays-for-Future“-Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt.

„Ein reflektierendes Bekenntnis zu einem gleichermaßen traditionsverbundenen wie bunten und engagierten Münster“, so die Jury. Für die junge Filmemacherin ist der Siegerbeitrag „ein Bekenntnis zur Weltoffenheit Münsters“. Der Wochenmarkt auf dem Domplatz verbinde Menschen aller Couleur, die Friedensbewegung gehöre ebenfalls zu Münster. Deshalb sei ihr Beitrag auch so etwas wie ein kleines Zeitdokument, so Stephan-Robert.

Neben den Preisgeldern können alle Gewinner an einem Foto- und Videoprojekt im Bennohaus teilnehmen. Verliehen wurden die Preise quasi als letzte Amtshandlung von der scheidenden Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson, die vom Stadtheimatbund für ihr langjähriges Engagement in der heimatlichen Kultur- und Brauchtumspflege besonders geehrt wurde.