Anlässlich des Weltkindertags am Sonntag (20. September) fahren Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre in den Bussen der Stadtwerke Münster kostenlos. Auch das neue Angebot "Loop" können Kinder am Sonntag kostenlos ausprobieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Die Freifahrten-Reglung gilt aber auch über Münster hinaus in allen Bussen, S- und Straßenbahnen sowie Nahverkehrszügen in Nordrhein-Westfalen. An allen Haltestellen und in den Bussen und Bahnen gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

"Kinderrechte schaffen Zukunft"

Der diesjährige Weltkindertag steht unter dem Motto „Kinderrechte schaffen Zukunft“. Das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland möchten an diesem Tag darauf aufmerksam machen, dass die Verwirklichung der Kinderrechte einen entscheidenden Beitrag für nachhaltige Entwicklung darstellt.