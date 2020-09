Drei neue Ratsmitglieder der Grünen sind auch gleich bis in den Fraktionsvorstand marschiert. Die neue Fraktionssprecherin Sylvia Rietenberg trat am Dienstag an der Seite des Oberbürgermeisterkandidaten Peter Todeskino vor die Presse und teilte mit, dass dem neu gewählten Fraktionsvorstand unter anderem die Neulinge Jule Heinz-Fischer, Andrea Blome und Robin Korte angehören. Das Sprecheramt teilt sich Rietenberg mit Christoph Kattentidt, dem Vorstand gehört überdies Carsten Peters an.

Grüne wollen mit fast allen Parteien reden

Was die anstehenden Gespräche mit anderen Parteien betrifft, so wollen die Grünen vorzugsweise die eigenen Themen spielen und zum Gegenstand der Verhandlungen machen, beispielsweise die autofreie Altstadt. Rietenberg verwies darauf, dass dieses Thema auf die Wähler – entgegen allen Unkenrufen – keinesfalls abschreckend gewirkt habe. „Die Bürger sind weiter“, so die GAL-Sprecherin.

Grundsätzlich will die GAL laut Sylvia Rietenberg mit allen Parteien reden, „die auch mit uns reden wollen“. Ausgeschlossen sei die AfD.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines neuerlichen schwarz-grünen Bündnis im Rathaus sagte Peter Todeskino (aus grüner Perspektive): „Diesseits der CDU gibt es Mehrheiten.“