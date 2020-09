Drei Neuinfektionen und vier Genesungen

In Münster hat es am Mittwoch drei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle im Stadtgebiet damit auf 978 gestiegen. Davon sind aktuell noch 37 Münsteraner nachweislich infiziert. Das ist trotz der Neuinfektionen eine Person weniger als noch am Vortag.

Der Grund dafür ist, dass vier weitere Personen die Infektion mit dem Virus überstanden haben. Damit sind in Münster mittlerweile 928 Menschen wieder genesen.

Weiter unverändert ist die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.