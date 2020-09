Zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist am Montag in Münster ein verbaler Streit entfacht. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Rektoratsweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Autofahrer und einem unbekannten Radfahrer.

Im Verlauf der Auseinandersetzung holte der Radfahrer aus, um den 46-jährigen Münsteraner zu schlagen. Dieser konnte ausweichen und wurde nicht getroffen. Anschließend beleidigte der Radfahrer den 46-Jährigen, drohte mit weiteren Schlägen und fuhr davon.

Beschreibung des geflüchteten Radfahrers

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Der Unbekannte wird als sportlich-muskulös beschrieben, ist etwa 1,75 Meter groß und hat dunkelblonde, mittellange, leicht wellige Haare. Er trug ein graues T-Shirt, eine knielange enge Hose und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sein Mountain-E-Bike ist anthrazitfarbend und insgesamt matt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.