Nach dem Schillergymnasium ist in Münster jetzt auch das Ludwig-Erhard-Berufskolleg von Corona-Infektionen betroffen. Das bestätigte die Stadt Münster. Insgesamt sind ein Schüler und sechs Lehrer infiziert – wobei fünf der Lehrkräfte außerhalb Münsters wohnen, und ihre Infektionen jeweils den dort zuständigen Gesundheitsämtern gemeldet worden seien.

Zunächst wurde an dem Kolleg bereits am vergangenen Freitag die Infektion eines Schülers bekannt – dessen Klasse mit 20 Mitschülern wurde daraufhin in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Drei weitere Klassen mit insgesamt 49 Schülerinnen und Schülern mussten am Montag dieser Woche in Quarantäne weil bei einem ihrer Lehrer eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde.

Corona-Fälle an bislang zwei Schulen in Münster

Die Erkrankung von fünf weiteren Lehrkräften habe nicht zur Folge, dass weitere Schüler in Quarantäne müssten, so eine Sprecherin der Stadt. Weitere Fälle seien bislang an Schulen nicht bekannt geworden, auch in den Kitas der Stadt gebe es keine Meldungen über Corona-Infektionen.