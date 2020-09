Münster-Hiltrup -

In der „Röhre“ sollen sich die Patienten nicht bewegen und sie müssen die Arme anlegen, damit sie reinpassen. Ersteres war kein Problem für den Patienten, der am Mittwoch im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup untersucht wurde – die Arme aber blieben steif: Der "Patient" ist eine spätmittlalterliche Christusfigur.