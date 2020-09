Ein 42-jähriger Mann aus Bochum wurde vor zwei Wochen bei einer Messerattacke am Hafen schwer verletzt. Nach einer Woche wurde ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen . Jetzt stellte sich auch ein 21-Jähriger der Polizei.

Seit der Messerattacke fahndete die Polizei laut einer Pressemitteilung mit Hochdruck nach dem 21-Jährigen, der neben dem 20-Jährigen als weiterer Tatverdächtiger gilt. Am heutigen Donnerstag stellte sich der 21-Jährige in Begleitung seines Anwalts im Polizeipräsidium und wurde festgenommen. er bestreitet eine aktive Tatbeteiligung.

21-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Richter verkündete anschließend den bereits erlassenen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und ordnete Untersuchungshaft an.

Der Mann aus Bochum war am 5. September gegen 2 Uhr nachts mit einem Verwandten am Hafen unterwegs, als es zu einem Streit mit einer Personengruppe kam. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung bei der mindestens ein Beteiligter ein Messer zog und den 42-Jährigen verletzte. Der Mann musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.