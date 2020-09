Oberbürgermeister Markus Lewe hat am Donnerstag in Italien eine Klimapartnerschaft zwischen den Städten Münster und Bologna vereinbart. Lewe und die Vize-Bürgermeisterin von Bologna, Valentina Orioli, haben regelmäßige wechselseitige Konsultationen und die Gründung eines deutsch-italienischen Gremiums verabredet, das Best-Case-Studien aus beiden Städten zusammenträgt und auf wechselseitige Übertragbarkeiten hin überprüft, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Lewe: „Bologna und Münster haben ähnliche Rahmenbedingungen. Beide Universitätsstädte sind überdurchschnittlich erfolgreich, wachsen deshalb stark und müssen größere Verkehrsströme in den Griff bekommen, als die Verkehrsplanung der vergangenen Jahrzehnte vorhersehen konnte.“

Während die italienische Seite sich beispielsweise für den neuen taxiähnlichen Service „Loop“ interessierte, fand Lewe die italienischen Lösungen bei der Verzahnung des Flughafens in Bologna mit der dortigen Innenstadt spannend.

Lewe begleitet derzeit in seiner Doppelfunktion als OB und Vizepräsident des Deutschen Städtetages Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Kurzreise nach Mailand. Ziel der Reise ist die Vertiefung der kommunalen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Gemeinsam mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella trafen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Markus Lewe auf mehrere italienische und deutsche Stadtoberhäupter.

Steinmeier dankte Lewe für dessen Unterstützung. „Der Oberbürgermeister hat in diesen Tagen einen besonders vollen Terminkalender.“ Umso mehr wisse er das Engagement zu schätzen.