Elisabeth Schweppenstedde wurde als zehntes Kind der Familie Hermann in Castrop-Rauxel geboren. Sie wuchs in einem wohlhabenden Hause auf, ihre musikalische Mutter ermöglichte ihr schon ab dem fünften Lebensjahr Klavierunterricht. Bis auf wenige Jahre ist sie diesem Instrument bis heute treu geblieben, allerdings ist Singen für sie ebenso wichtig. Ihre Brüder nannten sie von Kindheit an „Liesel“.

Mit der Weltwirtschaftskrise und dem plötzlichen Tod des Vaters änderte sich das sorglose Leben auf einen Schlag, der Verwalter ermöglichte zwar ein Überleben der Familie, aber überall wurde gespart – auch am Klavierunterricht. So sprang zeitweise die große Schwester Maria ein, die dann nach ihrem Abitur, statt eine Ausbildung zu machen, nach dem frühen Tod der Mutter den Haushalt führte. So war „Liesel“ schon mit 15 Jahren Vollwaise und mußte wegen der Heirat ihrer Schwester zur Oberprima hin die Schule verlassen, um ebenfalls den Haushalt zu führen.

Seit 1958 dauerhaft in Münster

Aus der verhassten BDM-Gruppe, der aus ihrer Sicht dumme blondbezopfte Mädels vorstanden, konnte sie sich dann geschickt entfernen: „Hiermit trete ich aus diesem Verein aus, da ich für meine studierenden Brüder sorgen muss“, schrieb sie. Zu Kriegsbeginn sorgte letztlich keiner für sie.

Nach dem Krieg und Flucht zurück über Friedland nahm sie Ende der 40er Jahre die Au-pair-Arbeit bei ihrer Cousine in Waltrop an, lernte über ihre Schulfreundin in Hildesheim bei Studentenfesten ihren späteren Mann Johannes Schweppenstedde kennen. Geheiratet mit Umzug nach Köln wurde aber erst nach dem „Diplom“. Aus der Ehe entstanden drei Kinder (Ursula, Benno und Gisela). Seit 1958 lebte die Familie dauerhaft in Münster. Am heutigen Freitag feiert Elisabeth Schweppenstedde ihren 100. Geburtstag.