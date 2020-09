Eine Bitte für den Koalitionsvertrag

Wer den Vertretern der Ratsfraktionen, die am Montagnachmittag auf Einladung von Fridays for Future vor das Rathaus gekommen sind, lauscht, der könnte zunächst meinen, das mit dem Klimaschutz und ganz besonders der Klimaneutralität sei schon in trockenen Tüchern. Stefan Weber (CDU), Carsten Peters (Grüne), Hedwig Liekefedt (SPD), Ortrud Philipp (Linke) und Paavo Czwikla (FDP) – allesamt betonen auf ihre Weise, wie wichtig der Klimaschutz heute sei.

"Über Ortsgrenzen hinaus gucken"

Allerdings – es gibt Einschränkungen: „Eine Strategie ist noch nicht das Ergebnis“, bemerkt Weber zunächst. Die Umsetzung der Beschlüsse gehe häufig zu langsam, findet Peters und erhält Rückendeckung von Hedwig Liekefedts Aussage „entscheidend ist auf dem Platz“. Es gelte nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen Aspekte anzugehen, denn nur wenn alle dazu beitragen könnten, werde Klimaschutz wirklich wirksam, befindet Philipp. Und Czwikla betont, dass Klimaschutz niemals nur allein lokal betrieben werden könne. Es gelte über die Ortsgrenzen hinauszuschauen, denn das Münsterland dürfe im Hinblick auf Nachbarregionen wirtschaftlich nicht abgehängt werden.

Fridays for Future-Demo durch die Innenstadt 1/97 1200 Teilnehmer gingen am Freitag in Münster für eine andere Klimapolitik auf die Straße. Foto: Matthias Ahlke

Es war die erste große Demo der Fridays For Future-Bewegung in Münster seit dem Corona-Lockdown. Foto: Matthias Ahlke

Obwohl es ja längst nicht die erste große Veranstaltung dieser Art ist, die die Klimaaktivisten in Münster organisieren, ist es am Freitag dann doch etwas Besonderes. Weil alle Masken tragen müssen – und das auch befolgen. Foto: Matthias Ahlke

Um 12.30 Uhr startete der Demonstrationszug durch die Stadt. Foto: Matthias Ahlke

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder der Großdemo unter dem Motto "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Friday for Future - Klima-Großdemo durch die Innenstadt mit dem Thema "Unsere Zukunft - Deine Wahl!" Foto: Matthias Ahlke

Genau daran aber sollen die Fraktionen ja arbeiten – untermauert von einer Petition, die die Aktivisten von Fridays for Future den Ratsfraktionen am Montag übergaben. Diese – unterschrieben von 7800 Personen – fordert, die künftige Ratsmehrheit möge das Ziel im Koalitionsvertrag verankern, Münster bis 2030 klimaneutral zu machen. Dazu sollen im Koalitionsvertrag auch konkrete Maßnahmen benannt werden.