Münster -

Von Karin Völker

Sportpaten helfen Schulkindern in jeweils ihrem Lieblingssport Wichtiges über sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu lernen. Das von Sportwissenschaftlerin und Lehrerin Marie Ghanbari entwickelte Projekt startet jetzt mit der Mathilde-Anneke-Gesamtschule an der ersten weiterführenden Schule in Münster. Beim Auftakt dabei war Schirmherr, der ehemalige deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel.