Wahlkampfhilfe von Habeck für Todeskino

Als man 2005 – Robert Habeck , der heutige Bundesvorsitzende der Grünen, war gerade ein Jahr Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein – nach geeigneten Kräften suchte, die in der neuen, schwarz-grünen Ratskoalition in Kiel innovative Ideen umsetzen sollten, da sei der Blick auf Münster gefallen, erzählt Habeck am Mittwoch auf der Stubengasse. Man habe, so Habeck, Peter Todeskino als Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt nach Kiel gelockt. 15 Jahre später habe die Stadt Kiel nun den Preis für die nachhaltigste Großstadt Deutschlands bekommen.

Todeskino "kann es nachweislich"

„Hier schließt sich nun ein Kreis“, sagt Habeck, der auf der Stubengasse minütlich vehementer zu werden scheint, an die vielen Hundert Bürger gewandt, die dem Wahlkampftermin folgen. Münster habe nun die Chance, diesen Mann, der viele Erfahrungen in Kiel gesammelt habe, wieder für sich zu gewinnen. Einen Mann, so sagt Habeck, „der es nachweislich kann“ und der Menschen mitnehme.

Todeskino wiederum gibt auf der Stubengasse noch vor Habecks eindringlicher Rede ein ähnliches Versprechen. In puncto einer autofreien Altstadt werde man einen Prozess einleiten, der am Ende des Tages alle Bürger überzeugen werde.