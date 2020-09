Spannendes Rennen in Münster

In der Wahlnacht vor eineinhalb Wochen kam Amtsinhaber Markus Lewe als Letzter der neun Oberbürgermeister-Kandidaten ins münsterische Rathaus. Die Mitglieder seines Wahlkampfteams jubelten ihm zu, klatschten minutenlang. Lewe, seit 2009 auf dem Chefsessel der Stadtverwaltung, schien das gutzutun. „Bei dieser Stimmung mache ich mir null Sorgen mit Blick auf den übernächsten Sonntag“, ließ er seine Anhänger wissen, die wie Lewe nach zwei Umfragen im Vorfeld sogar auf eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang hatten hoffen dürfen. Es blieb ein Traum.

Wer hat die besseren Chancen?

Mit 44,6 Prozent der Stimmen und gut 16 Prozentpunkten Vorsprung auf den grünen Mitbewerber Peter Todeskino , der pikanterweise als Geschäftsführer den städtischen Parkhausbetreiber leitet, schien Lewe am Wahlabend aber noch über ein sicheres Polster für die Stichwahl am kommenden Sonntag zu verfügen. Doch inzwischen haben mit SPD, Volt, ÖDP und Münsterliste gleich vier im neuen Rat vertretene Parteien dazu aufgerufen, am 27. September den Wechsel zu wählen. Ihr Wunsch: Der Grüne Todeskino soll den CDU-Mann Lewe als OB ablösen.

Die Wahl in Münster in Bildern 1/36 Oberbürgermeister Markus Lewe wird im Ratshausfestsaal gefeiert. Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Lewe wurde mit Applaus bei der Wahl-Party empfangen Foto: Oliver Werner

Peter Todeskino (Grüne) im Interview Foto: Matthias Ahlke

Händeschütteln? In Corona-Zeiten undenkbar. Die beiden Stichwahlkandidaten nutzen die Ellenbogen. Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidatin Helene Goldbeck Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidat Tim Pasch Foto: Oliver Werner

Jubel bei CDU-Anhängern Foto: Matthias Ahlke

Wahl: Foto: Oliver Werner

Christoph Strässer (SPD) Foto: Oliver Werner

Jochen Temme moderierte im Rathaus. Foto: Matthias Ahlke

Robert von Olberg (SPD) Foto: Oliver Werner

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Foto: Oliver Werner

SPD-OB-Kandidat Dr. Michael Jung Foto: Oliver Werner

Jochen Temme Foto: Oliver Werner

Jung zeigt sich nach den Ergebnissen enttäuscht - und bekommt dennoch Applaus. Foto: Oliver Werner

Bürger versammeln sich vor dem Rathaus Foto: Matthias Ahlke

Gerhard Joksch schwenkt die Grünen Fahne Foto: Matthias Ahlke

Grünen Wahlparty im Floyd Foto: Matthias Ahlke

Jubel bei den ersten Hochrechnungen bei den Grünen Foto: Matthias Ahlke

Gedämpfte Stimmung bei der Wahlparty der SPD - Bundesministerin Svenja Schulz und ihr Mann André Arcais (M.) Foto: Matthias Ahlke

Kommunalwahl 2020 - Dr. Michael Jung OB-Kandidat gibt seine Niederlage im Rathaus-Festsaal bekannt Foto: Matthias Ahlke

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Grünen-OB-Kandidat Peter Todeskino Foto: Oliver Werner

Gute Stimmung bei den Grünen Foto: Oliver Werner

Josefine Paul (Grüne) Foto: Oliver Werner

Dr. Georgios Tsakalidis (Münster Liste) Foto: Oliver Werner

Blick in den Rathausfestsaal Foto: Oliver Werner

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Direkt als die Stichwahl-Runde feststand, ritt der grüne Bewerber, der in früheren Jahren als Planungsdezernent in der Kieler Stadtverwaltung gearbeitet hat, die ersten Attacken. Einen „Einschläferungswahlkamp f“ warf er Lewe vor, der wie jetzt auf „Maß und Mitte“ sowie seine Person als verlässliche Konstante in einer krisenhaften Zeit setzt. Versöhnen statt Spalten könnte das Motto des aktuellen Vizepräsidenten des Deutschen Städtetags lauten.

Wahlkampfthemen

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie stand Münster gut da: Wirtschaftsboom, hohe Gewerbesteuereinnahmen, Bevölkerungswachstum. Auch beim in Münster brennenden Thema Wohnen war der Markt angekurbelt worden, große neue Baugebiete sind planerisch abgesichert. Doch Todeskino konnte mit Themen wie Klimaschutz und Verkehr punkten, verpasste sich ein „Macher-Image“, um sich von Lewe abzugrenzen – und stichelte beim Thema bezahlbarer Wohnraum, der immer noch Mangelware ist.

Am kommenden Sonntag kommt es in Münster zum zweiten Mal zu einer Stichwahl um das OB-Amt. 2004 setzte sich Berthold Tillmann von der CDU knapp durch, sein Nachfolger Markus Lewe hofft nun auf eine Wiederholung dieser Geschichte.