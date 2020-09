Wählen auch ohne Benachrichtigung

Der Hintergrund: Viele Münsteraner verfügen nicht mehr über die Wahlbenachrichtigung, die ihnen vor der Hauptwahl am 13. September zugestellt wurde. Sei es, dass sie damit die Briefwahlunterlagen (für den ersten Wahlgang) angefordert haben. Sie es, dass sie die Benachrichtigung am 13. September im Wahllokal zurückgelassen haben – oder sie schlicht verloren haben. Kupferschmidt empfiehlt den Betroffenen in diesem Fall, mit ihrem Personalausweis oder Reisepass ins Wahllokal zu gehen und die Stimme abzugeben.

Keine neuen Wahlbenachrichtigungen

Neue Wahlbenachrichtigungen zur Stichwahl jedenfalls wurden nicht versandt. Und eine automatische Zusendung der Briefwahlunterlagen für die Stichwahl erfolgte auch nur bei jenen Münsteranern, die das bei der erstmaligen Beantragung auch angegeben haben. Noch ein wichtige Info in diesem Zusammenhang: Seit gestern (Donnerstag) um 16 Uhr besteht nicht mehr die Möglichkeit, online die Briefwahlunterlagen zu beantragen, weil die Zeit für den Rücklauf sonst zu knapp wird.

Was aber ist jetzt mit Münsteranern, die keine Wahlbenachrichtigung mehr haben und nicht einmal wissen, wo sie wählen müssen, weil sie beispielsweise am 13. September Briefwahl praktiziert haben oder gar nicht wählen gegangen sind? Für sie gibt es im Internet ( www.stadt-muenster.de/wahlen ) eine Hilfe zur Wahllokalsuche. Man gibt seine Adresse ein und erfährt dann die Adresse des Wahllokals sowie die Nummer des Stimmbezirks. Der Stimmbezirk ist wichtig, um im Wahllokal die „richtige“ Urne zu finden. Den Service gibt es auch telefonisch unter 0251/492-3390.