Neue Brücke nimmt Gestalt an

Die neue Brücke der Wolbecker Straße über die verbreiterte Umgehung B 51 nimmt Gestalt an. Am Wochenende wurden die 120 Tonnen schweren Stahlträger des Traggerüstes unter der bereits fertig betonierten Brücke mit zwei Kränen Stück für Stück ausgebaut, dafür war die Umgehungsstraße bis Sonntagabend um 18 Uhr zwischen Wolbecker Straße und Warendorfer Straße gesperrt. In einem zweiten Schritt ist das neue Bauwerk nun auf Absetzstapel aufgelegt worden. Es soll in den nächsten zwei Wochen auf die endgültigen Lager an den Fahrbahnrändern abgesetzt werden.

Bauleiter Dimitri Beck : „Wenn diese Arbeiten beendet sind, beginnt sofort auf der Brücke der Straßenbau.“ Sind Asphaltierung und Markierung fertig, ist die wesentliche breitere Brücke einsatzklar. Zeitgleich werden die beiden noch fehlenden Auffahrrampen von der B 51 auf die Wolbecker Straße realisiert, dann kann der Verkehr Anfang 2021 über die neue Brücke laufen.

„Spätestens im September 2021 fertig“

Im nächsten Schritt wird die stählerne Behelfsbrücke, über die aktuell die Autos auf der Wolbecker Straße rollen, demontiert. Beck: „Wir wollen spätestens im September 2021 mit dem Knotenpunkt komplett fertig sein.“ Dann dürften auch die Staus auf der Wolbecker Straße, deren Verkehr sich jetzt jeweils einspurig über die Behelfsbrücke schlängelt, ein Ende haben. Künftig wird es ähnlich wie am Knoten Albersloher Weg zusätzliche Abbiegespuren auf die Umgehungsstraße geben, so soll der Verkehr noch flüssiger laufen.

B 51-Brücke an der Wolbecker Straße abgerissen 1/8 Nur sieben Stunden haben knapp 30 Arbeiter in der Nacht zum Samstag benötigt, um die alte Brücke der Wolbecker Straße über die Umgehungsstraße B 51 in handliche Trümmer zu zerlegen. Foto: Etzkorn

Wie beißfreudige Drachenköpfe wirken und knabbern sich die Betonscheren an den Auslegern der vier Hydraulikbagger durch den Beton, von massiven Erdstößen begleitet, hämmern sich die Feldmeißel in den Stein und überall staubt es gewaltig. Foto: Etzkorn

Rund 300 Kubikmeter Beton und Stahl mussten dem Boden gleich gemacht werden. Foto: Etzkorn

Am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr wurde die Sperrung der Umgehungsstraße Münster zwischen Warendorfer Straße und Wolbecker Straße wieder aufgehoben. Foto: Etzkorn

Die Abbrucharbeiten der alten Brücke über die Wolbecker Straße konnten laut Landesbetrieb Straßenbau NRW schneller als geplant abgeschlossen werden. Foto: Etzkorn

Die restlichen Abbrucharbeiten werden im Baustellenbereich außerhalb der Fahrbahnen durchgeführt. Foto: Etzkorn

Bis zum nächsten Sommer soll die neue Brücke über die B51 fertig sein.

Foto: Etzkorn

Mitte 2021 will der Landesbetrieb mit allen Arbeiten am Knotenpunkt fertig sein, die Kosten liegen bei rund zehn Millionen Euro. Foto: Etzkorn

Provisorische Wersebrücke ab dem 1. Oktober

Parallel zu den Abbauarbeiten an dem Traggerüst wurde die Vollsperrung dafür genutzt, die neuen Fahrspuren auf der Umgehungsstraße zwischen Wolbecker Straße und Laerer Landweg zu asphaltieren. Verkehrsprobleme gab es am Wochenende auch ein paar 100 Meter weiter auf der B 51 in Richtung Telgte. Die Umfahrung für die provisorische Wersebrücke musste noch vollendet werden, eine Baustellenampel regelte den Verkehr. Die provisorische Wersebrücke wird am 1. Oktober den Verkehr übernehmen, danach soll die über 100 Jahre alte Steinbrücke abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Allein hier liegen die Baukosten bei rund 8 Millionen Euro

Sandra Beermann vom Landesbetrieb Straßenbau NRW: „Die neue Brücke ist auf einen zweispurigen Betrieb ausgelegt.“ Also kein Vorgriff auf die umstrittenen Planungen zum vierspurigen Ausbau der B 51 zwischen Münster und Telgte, so die Sprecherin des Landesbetriebs.

Ausschreibung für „Trogbauwerk Mauritz“

Die nächsten Schritte zur künftig vierspurigen B 51-Umgehung stehen auch schon fest. Noch in diesem Jahr werden die Ausschreibungen für das Trogbauwerk Mauritz veröffentlicht. Dort wird die Umgehung tiefer gelegt, um weniger Lärm zu verursachen. Im Knoten Warendorfer Straße soll bis November der Radverkehr wieder auf der alten Route entlang der Straße laufen, der Umweg über die Rampen fällt dann weg.

So wird die Umgehungsstraße aussehen 1/5 In Richtung Norden zeigt diese Animation. Es handelt sich praktisch um die Einfahrt in den Trog, im Bild die Brücke am Laerer Landweg. Foto: Straßen NRW

Der Knotenpunkt Wolbecker Straße ist auf dieser Animation zu sehen. Die Zu- und Abfahrten sind mehrspurig, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Auch auf der Wolbecker Straße wird es im Kreuzungsbereich erhebliche Veränderungen geben. Foto: StraßenNRW

So soll es Ende dieses Jahrzehnts an dem Knotenpunkt Umgehungsstraße (B 51), Warendorfer Straße und B 481 aussehen. Der Landesbetrieb Straßen NRW als Bauherr hat eine Animation veröffentlicht. Zur Orientierung:Die große Straße, die in der Mitte nach oben führt, ist die neue B481. Sie verbindet den Knotenpunkt mit dem Schifffahrter Damm. Nach links geht die Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt, nach rechts in Richtung Telgte. Die große Straße unten ist die B 51 in Richtung Autobahnkreuz Münster-Süd. Die kleine Straße oben halbrechts ist die Dyckburger Straße, unten rechts die Mondstraße. Foto: Straßen NRW

Gut zu erkennen ist hier, wie nah die Wohnsiedlung am Stehrweg an die Umgehungsstraße heranrückt. Foto: Straßen NRW

In Richtung Süden, sprich von der Brücke am Pleistermühlenweg in Richtung Wolbecker Straße, geht an dieim Trog sind in der Mitte durch Betonriegel getrennt. Foto: Straßen NRW

Noch im Herbst beginnen die Arbeiten für die neue Trasse in Richtung Mariendorf/Schifffahrter Damm zwischen Coppenrathsweg und Bahnstrecke. Zunächst wird eine Baustraße angelegt, dann geht es an die Erstellung der tiefer gelegten Spuren in Mariendorf. Auch hier ist eine lärmärmere Trogbauweise geplant.

Bis die Umgehung zwischen Wolbecker Straße und Schifffahrter Damm fertig ist, werden noch drei bis vier Jahre ins Land gehen.