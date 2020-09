Warnstreik in Münster hat begonnen

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen, wie sie am Freitag mitteilte. Es sei bundesweit mit massiven Beeinträchtigungen im Nahverkehr zu rechnen. Zahlreiche Landesbezirke schlossen sich dem Aufruf am Freitag an, darunter auch Nordrhein-Westfalen. Man rechne mit mehr als 10.000 Beschäftigten in NRW, die ihre Arbeit im Laufe des Tages niederlegen würden, sagte Gewerkschaftssprecher Tjark Sauer am frühen Dienstagmorgen.

Wie die Stadtwerke Münster am Montag mitteilten, rechnen sie damit, dass auch in Münster von Dienstagfrüh bis zum Betriebsende der Nachtbusse am Mittwoch um 2 Uhr viele Busse der Linien 1 bis 34 und N80 bis N85 ausfallen werden. „Anders als in vorherigen Jahren sind auch die Beschäftigten der privaten Partnerunternehmen im Stadtbusverkehr zum Streik aufgerufen, so dass es vorab nicht möglich ist, verlässliche Aussagen darüber zu treffen, ob und welche Busse trotz des Streikaufrufs unterwegs sind“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Auf dem Fahrrad statt im Bus

In Münster sind am Dienstagmorgen über 100 bei den Stadtwerken beschäftige Busfahrer dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik gefolgt. Am morgen machten sich die Busfahrer auf einen Fahrradkorso durch die Stadt, um für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Der Warnstreik dauert noch bis um 2 Uhr morgens am Mittwoch an. Busfahrer, die bei Subunternehmen beschäftigt sind, haben teilweise den Fahrdienst aufgenommen. Wo zurzeit noch Busse fahren, darüber haben die Stadtwerke keinen Überblick, so Sprecher Florian Adler. Die Ringlinie fahre aber seinen Kenntnissen zufolge komplett, etwa auf der Linie 14 allerdings sei kein Bus mehr unterwegs.

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagmorgen nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen weil Menschen auf dem Weg zur Arbeit aufs Auto umgestiegen seien.

Regionalbahnen fahren

Die Stadtwerke bitten alle Fahrgäste, sich auf den Streik einzustellen und am Dienstag andere Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften zu nutzen. Zudem seien die innerstädtischen Bahnlinien von dem Streik nicht betroffen und könnten genutzt werden.

Wer wegen des Streiks zu spät zur Arbeit kommt, riskiert Sanktionen . „Der Arbeitnehmer ist derjenige, der das Wegerisiko trägt“, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.

Welche Busse fallen aus?

Aktuell kann man sich bei der Frage, welche Busse am Dienstag tatsächlich fahren, nicht auf die Fahrplanauskunft der Stadtwerke verlassen. Dort würden aktuell alle Fahrten angezeigt, unabhängig davon, ob sie am Dienstag tatsächlich fahren, berichtet das Unternehmen. Erst wenn klar sei, welche Busse trotz des Warnstreiks fahren, seien - frühestens ab Dienstagvormittag - verlässliche Angaben in der Fahrplanauskunft möglich.

Der Hintergrund des Streiks

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge. Weil diese sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben, möchte Verdi sie nun durch eine bundesweite Regelung ergänzen.

Die Mitgliederversammlung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte eigenen Angaben zufolge die Aufnahme von bundesweiten Verhandlungen bei gleichzeitigen Tarifrunden auf Landesebene bei der vergangenen Sitzung abgelehnt.

„Verhöhnung der Beschäftigten“ oder „Anschlag auf die Allgemeinheit“?

„Mit unseren Forderungen haben wir Vorschläge geliefert, wie sich die drängenden Fragen von Entlastung und Nachwuchsförderung lösen lassen“, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, am Freitag mit. „Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen.“

Die Arbeitgeberseite verurteilte die Ankündigung scharf. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Niklas Benrath, bezeichnete den Warnstreik als einen „Anschlag auf die Allgemeinheit“. Es sei „unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit – denken Sie nur an die eingebrochenen Fahrgastzahlen und Einnahmen bei den Nahverkehrsbetrieben – das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen.“