m Samstag (26. September) findet auf Münsters größtem Golfplatz ein Benefizturnier für das Johannes-Hospiz statt. Erstmalig findet dieses Turnier in Tinnen statt, und alle interessierten Golfer in und um Münster sind eingeladen, mitzuspielen, so die Organisatoren.

Mitspielen heißt in dem Fall auch mithelfen – und das Johannes-Hospiz hat Unterstützung verdient, heißt es in der Ankündigung: In jedem Jahr müssen 300 000 Euro an Spenden für die gemeinnützige Einrichtung eingesammelt werden – in Zeiten von Corona besonders schwer.

Spenden gerne gesehen

Gespielt wird in Zweier-Teams im Vierer-Flight und mit einem Zeitstart ab 10 Uhr. Das Startgeld (35 Euro für Spieler des Golfclubs Tinnen, 60 Euro für Gäste) beinhaltet bereits eine Spende für das Johannes-Hospiz in Höhe von 15 Euro. Jede weitere Spende wird gerne angenommen, ab 25 Euro Spende gibt es eine Spendenquittung.

Jeder Euro zählt für die Arbeit im Johannes-Hospiz am Hohenzollernring. Jetzt möchten die Veranstalter alle interessierten Golfer einladen, am kommenden Samstag auf der größten Golfanlage im Münsterland für das Johannes-Hospiz zu spielen.

„Schon jetzt unseren besten Dank an alle aktiven Golfer, die mit ihrer Teilnahme und ihren Spenden helfen, die Arbeit im Johannes-Hospiz zu unterstützen“, bedankt sich Ludger Prinz, Geschäftsführer am Johannes-Hospiz, bei den Veranstaltern und dem Golfclub Tinnen. „Auch für das Johannes-Hospiz ist die Corona-Zeit nicht folgenlos. Die Spenden sind weniger geworden und wir freuen uns über dieses Engagement des Golfclubs.“

Anmeldungen per E-Mail an luetke@muenster.de oder an den Golfclub Tinnen .