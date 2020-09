Münster erreicht landesweit einen Spitzenwert

Neben dem wiedergewählten Oberbürgermeister Markus Lewe hat es am Sonntag noch einen zweiten Gewinner bei der Stichwahl um das OB-Amt gegeben: die Wahlbeteiligung. Diese lag in Münster bei 53,9 Prozent und damit höher als bei der vorherigen OB-Wahl im Jahr 2015: Damals stimmten im ersten und einzigen Wahlgang nur 44,9 Prozent aller Wahlberechtigten in der Domstadt ab.

Landesweit nimmt Münster in Sachen Wahlbeteiligung bei der aktuellen Stichwahl-Runde einen Spitzenrang ein. Im etwa gleich großen Bonn gingen laut dortiger Stadt-Website 48,7 Prozent der Bürger zur Wahl, in Bielefeld waren es 40,7 Prozent, und in Aachen machten 41,7 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Deutlich schlechter war die Wahlbeteiligung in größeren Städten zwischen Rhein und Ruhrgebiet. So setzten in Köln 36,2 Prozent der Wahlberechtigten bei der Stichwahl ihr Kreuzchen, in Dortmund waren es mit gerade mal 32,6 Prozent weniger als ein Drittel der Stimmberechtigten. Besser sah es indes in der Landeshauptstadt Düsseldorf aus, wo die Beteiligung im zweiten Wahlgang bei immerhin 45,3 Prozent lag.