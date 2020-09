Was Christel und Hermann Weichelt am vergangenen Wochenende erlebt haben, dürfte vielen bekannt vorkommen: Corona ist in aller Munde – und plötzlich spürt man Symptome: Schluckbeschwerden, Halsschmerzen, Fieber . . . Covid-19? Die beiden sind über 65, gehören also zur Risikogruppe.