Ihren Erinnerungen zufolge erfuhr die Dresdnerin gar erst am Tag darauf davon, dass die Grenzen offen sind. Iris Morgenstern nämlich hatte als angehende Grundschullehrerin am 10. November ihre Abschlussprüfung. Die Prüferin habe die Arbeit damals mit den Worten kommentiert: „Ist ja eh egal, sie können jetzt in den Westen“, erzählt Morgenstern.