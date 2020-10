Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht zugelassen und somit nicht versichert war. Der Opel, an dem aber noch Kennzeichen angebracht waren, wurde ohne Kaufvertrag am späten Freitagabend (18.9., 22 Uhr) an vier unbekannte Männer verkauft. Diese sind etwa 25 Jahre alt. Einer hat schwarze, kurze, lockige Haare und ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und ein Tattoo auf einem Unterarm. Der zweite ist etwa 1,85 Meter groß und hat eine blonde Undercut-Frisur. Der dritte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Der vierte hat dunkle, etwas längere Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.