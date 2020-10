Taxibus "Loop" per Telefon buchen

Die kleinen "Loop"-Busse gehören im Süden Münsters zwischen Hiltrup, Amelsbüren, Mecklenbeck und der Loddenheide längst zum gewohnten Bild. Sie kommen auf Bestellung zur Bushaltestelle oder nächsten Straßenecke und sind ohne feste Linienwege und Fahrpläne unterwegs. Bestellt werden konnten sie bisher nur in der App "Loopmünster", die es kostenlos für iPhone und Android-Smartphones gibt.

„Das bleibt auch weiterhin die bequemste Möglichkeit, mit 'Loop' mobil zu sein“, erklärt Frank Gäfgen , Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Denn in der App kann ich den Standort meines 'Loops' live verfolgen und sehe, wenn er sich einmal verspätet.“

"Loop" per Telefon buchen

Alle, die ohne Smartphone unterwegs sind, können "Loop" nun aber auch per Telefon buchen. Dafür ist eine einmalige, kostenlose Registrierung bei den Stadtwerken notwendig, die im Kundencenter am Hafenplatz, bei Mobilé am Hauptbahnhof oder im CityShop an der Salzstraße durchgeführt werden kann.

Dabei erklären die Experten der Stadtwerke auch gleich, wie die Telefonbuchung funktioniert und wie Fahrgäste auch ohne interaktive Karte auf dem Handy ihren LOOP finden. Nach der Registrierung kann "Loop" dann ab dem nächsten Werktag unter der Rufnummer 0251/694 1515 gebucht werden.

Es wird ebenfalls möglich sein, die Registrierung beim Verkehrsmobil der Stadtwerke durchzuführen. Es steht am Freitag (9. Oktober9 an der Marktallee Ecke Moränenstraße und am 23. Oktober an der Apotheke am Einkaufszentrum Meesenstiege. Hier ist allerdings zu beachten, dass "Loop" erst ab dem drauffolgenden Mittwoch gebucht werden kann, da die Registrierungsdaten erst noch digital erfasst werden müssen.

Welche Tickets im "Loop" gültig sind

Egal, ob per App oder Telefon gebucht wurde: Ein Ticket benötigt jeder Fahrgast im "Loop". Alle Abos - auch das 60plus- und 60plus-PartnerAbo - sind gültig. Da im Fahrzeug keine Tickets verkauft werden, empfehlen die Stadtwerke allen, die "Loop" ohne Abo nutzen wollen, bei der Registrierung ein 90-Minuten-Ticket gleich mitzubestellen. Damit kostet eine Fahrt im Bus oder "Loop" nur 2,10 Euro. Eine Grundgebühr gibt es nicht, wer nicht fährt, erhält auch keine Rechnung.