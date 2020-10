Deutlicher Anstieg der Corona-Zahlen in Münster: Über das Wochenende hat es nach Angaben der Stadt 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 1138 angestiegen.

So viele Infizierte wie zuletzt im April

Davon gelten aktuell 121 Münsteraner als infiziert. Im Vergleich zu Freitag bedeutet das einen deutlichen Anstieg: Am Freitag galten 87 Münsteraner als infiziert. So viele Infizierte gab es in Münster zuletzt im April. Am 18. April meldete die Stadt 123 Infizierte.

Bereits im August hat es in Münster einen Anstieg der Infektionszahlen gegeben. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang steigen die Zahlen nun seit Anfang September wieder stetig an.

Zahl der Genesenen übersteigt 1000-Personen-Marke

Sieben Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gelten seit dem Wochenende als wieder genesen. Damit gelten insgesamt 1004 Menschen als gesundet.

Weiter unverändert bleibt die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.