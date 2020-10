Der kommunale Ordnungsdienst hat am Wochenende Nachkontrollen in einigen Gastronomie-Betrieben durchgeführt, die in der vergangenen Woche bereits überprüft worden waren. „Es waren einige Betriebe dabei, in denen die Kontaktformulare nicht vollständig ausgefüllt waren“, sagte Stadtsprecher Marc Geschonke . Dabei handele es sich auf den ersten Blick um Kleinigkeiten: Es fehlten „nur“ Endzeit-Angaben oder Tischnummern.

Bei wiederholten Verstößen drohen Strafen

„Das ist aber bei Nachverfolgung später ein großes Problem“, so Geschonke. Die Gastronomen wurden erneut darauf hingewiesen, wie die Formulare auszufüllen sind. Der Kommunale Ordnungsdienst kontrolliert laut einer Mitteilung der Stadt nun verstärkt in der Gastronomie. Dies sei die letzte Verwarnung, gebe es weitere Verstöße, drohten Anzeigen und Bußgelder.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Die Corona-Zahlen in Münster sind über das Wochenende weiter angestiegen . Aktuell sind so viele Münsteraner infiziert wie zuletzt im April.