Der Hansaring wird an den kommenden beiden Wochenenden jeweils von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, im Abschnitt zwischen Dortmunder Straße und Wolbecker Straße für den Autoverkehr gesperrt. An den Wochenenden von Freitag (9. Oktober) ab 21 Uhr bis Montag (12. Oktober) um 5 Uhr sowie vom 16. Oktober (Freitag) ab 21 Uhr bis 19. Oktober (Montag) um 5 Uhr führen die Stadtnetze Münster und das Amt für Mobilität und Tiefbau Bauarbeiten durch. Darauf weisen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung hin.

Zwei Haltestellen der Buslinie 14 fallen aus

Am Samstag und Sonntag (10. und 11. Oktober) fahren die Busse der 14 wegen der Bauarbeiten eine Umleitung: Zwischen den Haltestellen Hansa-Berufskolleg und Hauptbahnhof über die Wolbecker Straße.

Die Haltestellen Emdener Straße, Hansaring und Von-Steuben-Straße werden nicht angefahren. Am Hauptbahnhof halten die Busse in Fahrtrichtung Maikottenweg nur am Bussteig A vor der Radstation. Als Ersatzhaltestellen empfehlen die Stadtwerke Hauptbahnhof für Hansaring und Von-Steuben-Straße sowie Hansa-Berufskolleg oder Sophienstraße für Emdener Straße.

Leitungen und Asphalt werden erneuert

Laut Stadtwerken wird an beiden Wochenenden durchgängig gearbeitet, auch in den Nachtstunden. Die Vollsperrung nutzen die Stadtnetze Münster, um die Arbeiten zur Erneuerung einer Fernwärme-Transportleitung in dem Bereich abzuschließen. Die Asphaltdecke wird erneuert und weitere Leitungsarbeiten durchgeführt.

Gleichzeitig erneuert das Amt für Mobilität und Tiefbau weitere Oberflächen. Die Beteiligten bitten alle Anwohnerinnen und Anwohner darum, sich auf nächtliche Lärmentwicklung und Verkehrseinschränkungen einzustellen, Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert.

Keine Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger

Die Supermarkt-Parkplätze am Hansaring bleiben aus Richtung Albersloher Weg erreichbar. Zu Fuß oder mit dem Rad kann die Baustelle jederzeit passiert werden. Für die Beeinträchtigungen bitten Stadtnetze Münster und das Amt für Mobilität und Tiefbau um Verständnis.